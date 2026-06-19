Zonguldak'ta Rüşvet Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Rüşvet Operasyonu: 11 Gözaltı

19.06.2026 10:01
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Zonguldak'ta rüşvetle gebelik sonlandıran doktor ve 10 kişi adliyeye sevk edildi. Rüşvet miktarı 100 bin TL.

Zonguldak'ta 3 il ve 2 ilçeyi kapsayan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, uzman bir doktorun yasal süreleri aşan gebelikleri 100 bin lira karşılığında yasa dışı yollarla sonlandırdığı, hastaları normal düşük yapmış gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı tespit edildi. Doktor, makam odasında yaklaşık 400 bin TL ile suçüstü yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran günü düzenlenen rüşvet operasyonunun ayrıntıları netleşti. Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Düzce ve Bartın'ı kapsayan eş zamanlı operasyonda ilk etapta 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Haziran günü 8'i kadın 9 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hastanede paralarla suçüstü

Yürütülen soruşturmada, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli uzman doktor F.T.'nin eylemleriyle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon günü odasına yaptığı baskında, F.T. yaklaşık 400 bin TL ile suçüstü yakalandı.

Aylarca süren fiziki ve teknik takip ile alınan ifadeler sonucunda, doktorun hastalarından rüşvet talep ettiği, sahte hasta kaydı oluşturduğu ve hastalara kullanmayacakları ilaçları reçete ederek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Skandalda iki farklı tarife: Süre uzadıkça rakam arttı

Yapılan incelemelerde, uzman doktor F.T.'nin (60) yasal sınır olan 10 haftayı geçmiş 4 ve 5,5 aylık gebelikleri 100 bin TL karşılığında sonlandırdığı tespit edildi. Yasal süredeki gebelikleri sonlandırmak isteyen hastalardan ise 10 bin ila 80 bin lira arasında değişen meblağlarda rüşvet pazarlığı yaptığı tespit edildi.

"Normal düşük" süsü vermişler

Şüphelinin, yasa dışı işlemlerini gizleyebilmek için akıl almaz yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Hastalarına düşük önleyici ilaçlar yazan doktorun, bu ilaçları kullanmamaları yönünde telkinde bulunduğu ve yasa dışı kürtaj işlemlerini sisteme "normal düşük" yapmış gibi işlediği anlaşıldı. Ayrıca evlilik dışı ilişkilerden kaynaklı gebelikleri kayıt dışı veya farklı tıbbi teşhislerle sonlandırarak çalıştığı kurumu zarara uğrattığı belgelendi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler operasyon kapsamında adliyeye sevk edilirken; rüşvet alma ve çocuk düşürtme suçlarından F.T. (60), suça iştirak eden tıbbi sekreter F.U. (53), yasal süre dışında gebelik sonlandırıp rüşvet veren A.S. (28) ve K.S. (30) ile diğer şüpheliler A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63) ve Ö.F.U.'nin (26) sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Rüşvet Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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