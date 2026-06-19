Zonguldak\'ta Rüşvet ve Kürtaj Operasyonu

Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Düzce ve Bartın'da düzenlenen rüşvet ve yasa dışı kürtaj operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i doktar 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Uzman Doktor F.T. (60), emniyet güçlerinin hastanedeki odasına düzenlediği baskında yaklaşık 400 bin TL nakit parayla suçüstü yakalandı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelinin hastalarından haksız kazanç temin ettiği, ihtiyaç dışı ilaçlar yazarak sahte kayıtlar oluşturduğu ve rüşvet ağı kurduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüpheli doktorun yasa dışı işlemler için özel bir fiyatlandırma yaptığı saptandı. 10 haftalık yasal sınırı geçen 4 ve 5,5 aylık gebelikleri 100 bin lira karşılığında sonlandıran F.T.'nin, yasal süre içindeki kürtaj işlemleri için ise hastalardan 10 bin ile 80 bin lira arasında rüşvet talep ettiği belirlendi.

Şüphelinin, suçunu gizlemek amacıyla hastalarına düşük önleyici ilaçlar reçete ettiği ancak bu ilaçların kesinlikle kullanılmamasını tembihlediği ortaya çıktı. Bu yöntem sayesinde yasa dışı yapılan kürtaj işlemlerine sistemde "normal düşük" süsü verildiği ve evlilik dışı gebeliklerin farklı teşhislerle sonlandırılarak kamunun zarara uğratıldığı kanıtlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Uzman Doktor F.T. (60) ile K.S. (30) ve S.K. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden C.A. (51) ile kızı A.S. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktorun tıbbi sekreteri F.U. (53) ile diğer şüpheliler A.E.A. (21), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63) ve Ö.F.U. (26) savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK