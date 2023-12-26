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Zonguldak'ta Sahte Alkol Operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde Alaplı ilçesinde bir şüpheliye ait evde yapılan operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca da bulundu.

Zonguldak\'ta Sahte Alkol Operasyonu
26.12.2023 - 17:04,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde yaptıkları operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, Alaplı ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Operasyonda 30 litre etil alkol, 12 adet muhtelif boyutlarda şişe içerisinde sahte alkol, 13 adet sahte alkol üretiminde kullanılan aroma maddesi, 68 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 3 adet sahte alkol üretiminde kullanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde şüpheli hakkında adli işlem uyguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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