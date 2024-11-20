Zonguldak\'ta Samanlık Yangını Evi Tehdit Etti

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Samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerine meydana gelen ve samanlıkta nedeni henüz bilinmeyen yangın, evin ikinci katına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin İstasyon Mahallesi Değirmen Caddesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Cemal G.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evin samanlık olarak kullanıldığı birinci katında henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı. Ev sahipleri ve çevredeki vatandaşlar çıkan yangını söndürmekte zorlanınca durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturmabaşlatıldı.