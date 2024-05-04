Zonguldak'ta Taksi Şoförü Oğlu Darp Edildi, Anne Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Taksi Şoförü Oğlu Darp Edildi, Anne Şikayetçi Oldu

Zonguldak\'ta Taksi Şoförü Oğlu Darp Edildi, Anne Şikayetçi Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan oğlunun durakta darp edildiğini öğrenen anne şikayetçi oldu. Darp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından anne, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun korktuğunu belirten anne, yardım istedi ve neden çocuğunun dayak yediğini sordu. Durak başkanını arayan anne, olayın sebebini öğrenmek istediğini ve çocuğunun sürekli darp edilmesinin nedenini sordu.

04.05.2024 12:49
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan oğlunun durakta darp edildiğini öğrenen anne şikayetçi oldu. Darp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlamaya çalışan 19 yaşındaki Özay Kızıl, aynı durakta taksicilik yaptığı öğrenilen T.Y. ve M.A.'nin şiddetiyle karşılaştı. Daha önce geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle iki kez beyin ameliyatı geçiren Kızıl, durağın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bir tartışma sonrası darp edildi.

Evini geçindirmek için çalışan oğlunun şiddete maruz kaldığını kendisine ulaştırılan güvenlik kamerası görüntüleriyle öğrenen anne Özlem Ak, 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Ak, "Oğlum eve alın teriyle ekmek getiriyor sanıyorduk meğerse kan teriyle getiriyormuş" dedi.

Oğlu Özay Kızıl'ın saldırganlardan korktuğunu söyleyen anne Ak, "Görüntüler elime geldi. Daha önce de çocuğuma üç kez yapılmış aynı kişiler tarafından, benim çocuğum korkuyor. Neyle tehdit ediliyor bilmiyorum. Ben yardım istiyorum. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Çocuğum küçüklüğünden beri çalışıp bize bakıyor. İki kız kardeşi var. Ben bir yerde çalışmıyorum. Çocuğumun getirdiği parayla geçiniyoruz. Çocuğum alın teri getiriyor derken kan teri getiriyormuş. Neden yani bu, bütün annelere, bütün büyüklere sesleniyorum. Bana yardımcı olun. Çocuğum neden dayak yiyor" diye gözyaşı döktü.

Oğlu Özay Kızıl ile görüştüğünde "Konuyu kapat anne" dediğini söyleyen Ak, "Çocuğum korkuyor. Üç aydır çocuğumu tanıyamıyorum. Savcılığa gittik şikayetçi olduk. Ben çocuğumun hayatından endişeliyim. İki yıl önce motosiklet kazası geçirdi. İki kere beyin ameliyatı oldu. Ameliyatlı olduğu halde çalışmaya çalışıyor. Bu dayağın sebebi ne? Benim çocuğum ne yapmış da dayak yiyor. Ben görüntüleri izledikçe içim parçalandı. Anne olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Olay sonrası taksi durağının başkanını aradığını söyleyen anne Özlem Ak, "Durak başkanını aradım. Olay üç gün önce olmuş. Daha hiçbir şey yapmamış. Pazar günü toplantıyı beklediğini ve ceza keseceğini söyledi. Ben de durak başkanına 'Bu ceza beni tatmin etmez. Bu olayın sebebini öğrenmek istiyorum. Neden benim çocuğum sürekli bunlar tarafından darp ediliyor. Çocuğuma ne yaptırmak istiyorlar. İstedikleri ne, bunu öğrenmek istiyorum' dedim. Çocuğumu darp edenlerden birinin telefonunu aldım. Kendisini aradım. Çocuğumu neden darp ettiklerini sorup, beyin ameliyatı geçirdiğini hatırlattım. Bana 'Sen bu konuyu kapat. Sonu iyi olmaz' deyip kardeşinin de avukat olduğunu söyledi. Ben gariban biriyim ben uğraşamam diye düşündüler. Kardeşi avukat olan önüne geleni darp mı etsin" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Güvenlik Kamerası, Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Taksi Şoförü Oğlu Darp Edildi, Anne Şikayetçi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Taksi Şoförü Oğlu Darp Edildi, Anne Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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