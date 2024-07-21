Zonguldak'ta tartışma sonrası kadın balkondan atladı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kirmanlı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, Ceylan Y. eşi C.Y. ile tartıştı. Ceylan Y., tartışmanın ardından kendini ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı ilçedeki özel bir hastaneden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK