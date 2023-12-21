 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dekont ve senet ele geçirildi.

Zonguldak\'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama
21.12.2023 - 10:08,
Abone Ol

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl merkezinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.B. U.P. ve A.T isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dekont ve senet ele geçirildi.

Tefecilik suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen U.P. ve A.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.B isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Zonguldak, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


09:51
Hayrabolu'da Yılbaşı Hindisi Talebi Arttı Hayrabolu'da Yılbaşı Hindisi Talebi Arttı
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi

Son Dakika
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement