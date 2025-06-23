Zonguldak'ta Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Zonguldak\'ta Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
23.06.2025 10:24  Güncelleme: 10:29
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tır devrildi. Rulo sac yüklü dorsenin park alanına savrulması sonucu büyük bir tehlike atlatılırken, sürücü hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tır devrildi. Sosyal tesis ve araçların zarar gördüğü kazada rulo sac yüklü dorsenin park alanına savrulması sonucu büyük bir tehlike atlatılırken, sürücü hafif yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Ruhi Cöbek Bulvarı'nda sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sezai D. yönetimindeki 67 ADC 687 plakalı tır, eski terminal kavşağına yaklaştığı esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından devrilerek yol kenarındaki park alanına savruldu.

Kaza sırasında tırın dorsesinde yüklü bulunan rulo saclar yola ve park alanına saçılırken, İnönü Parkı içerisindeki Yaşlılar ve Gençler Evi olarak kullanılan sosyal tesis de zarar gördü. Olayda, park halindeki 34 RJ 837 ve 67 M 8022 plakalı araçlarda da maddi hasar oluştu.

Çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, kazayı hafif yaralı şekilde atlatan sürücü Sezai D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Trafik akışı geçici olarak durdurulurken, sac ruloları başka bir tıra yüklenerek limana sevk edildi. Devrilen araç ise vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Yola dökülen mazot, belediye temizlik ekiplerince kumlanarak temizlendi. Yaklaşık dört saat kapalı kalan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika

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