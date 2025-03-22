Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu

Zonguldak\'ta Tır Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tavuk taşıyan tır, ışık ihlali sonucu kaza yaptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.03.2025 20:03  Güncelleme: 20:06
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı mevkiinde meydana gelen kazada tavuk taşıdığı öğrenilen ve yükü olmayan tır ışık ihlali sonucunda kaza yaptı. Kazada sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunun Çaycuma dönüş kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 GG 701 plakalı ve 14 AG 114 dorse plakalı tır, kavşakta ışık ihlali nedeniyle kazaya neden oldu.

Meydana gelen kaza sonucu tırda büyük çapta hasar oluştu. Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma ve bölge trafik sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Sürücü olay yerinde tedbir amaçlı olarak tedavi edilmesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika

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