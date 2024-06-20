Zonguldak'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, eski Termal Kavşağı'nda gerçekleşti. A.A. idaresindeki 67 AEJ 332 plakalı motosiklet ile H.D. idaresindeki 67 AAY 928 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü A.A. ve yolcu A.Ö. yaralanırken, aracın sürücüsü H.D. yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü A.A. devlet hastanesine, yolcu A.Ö. ise özel hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK