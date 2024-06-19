Zonguldak'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde D010 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Alaplı ilçesi istikametine seyir eden Mustafa B. yönetimindeki 16 JPU 35 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki direğe çarpıp su kanalına düştü. Kazada sürücü Mustafa B. ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yolda karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK