Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde yaşandı. Fevzi D. idaresindeki 34 CCK 524 plakalı Volvo marka otomobil, kontrolden çıkarak önce karşı yöne geçti. Ardından da takla atıp yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Otomobilde bulunan Vedat U. (45)., Leyla U. (43), Ayşenur U. (17), Suda U. (14) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken jandarma ekipleri trafiği bir süreliğine kontrollü olarak sağlarken araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK