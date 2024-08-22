Zonguldak\'ta trafik kazası: Biri ağır iki kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Bılık Köyü Mevkiinde otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ile yol kenarındaki ağaca çarptı.

Devrek'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi ağır i yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Devrek Bılık Köyü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devrek'ten Zonguldak istikametine gitmekte olan E.A. yönetimindeki 67 AEA 487 plakalı otomobil Bılık Köyü Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuna önce orta refüje ardında da yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü E.A ve yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralı O.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza ile ilgili kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK