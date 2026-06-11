Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak\'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
11.06.2026 14:19
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Alaplı'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Temel Yazgan Sokak ile Çayboyu Sokak kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 67 AEB 889 plakalı motosiklet, Yalı Caddesi üzerinden seyir halindeyken kavşakta 34 HTT 738 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra park halindeki 67 AEG 035 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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