Zonguldak'ta Trafik Kazası Mahkeme Keşfi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Trafik Kazası Mahkeme Keşfi

Zonguldak\'ta Trafik Kazası Mahkeme Keşfi

Zonguldak'ta gerçekleşen trafik kazasında 1 ölü, 4 yaralı; kamyon sürücüsü mahkeme keşfine getirildi.

16.01.2025 16:54
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin mahkeme keşfi yapıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü Sedat Ç., geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi.

Geçen yıl Ağustos ayında Bağlık Mahallesi'nde yaşanan olayda, Sedat Ç.'nin kullandığı 67 ACV 533 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu, Emirhan P.'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı ticari taksiye çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptı ve ardından dere yatağına devrildi. Kazada Zehra Yolaçan hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında tutuklu kamyon sürücüsü Sedat Ç. keşif için jandarma eşliğinde olay yerine getirildi. Kazanın oluş biçimi ve olay anını anlatan Sedat Ç., zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Taksi sürücüsü Emirhan P. de olay yerine gelerek Sedat Ç. ile keşfe katılarak ifade verdi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan iki kez hakim karşısına çıkan Sedat Ç., keşif işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Trafik Kazası Mahkeme Keşfi - Son Dakika

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