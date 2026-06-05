Zonguldak\'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası, saat 16.15 sıralarında İlçe Terminal üzerindeki yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yola girmeye çalışan E.Y., idaresindeki 41 ARL 625 plakalı minibüs, yan yola girmeye çalışan A.Y (18) idaresindeki 67 ADA 819 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilerek sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleye yapan sağlık ekibi ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK