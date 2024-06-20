Zonguldak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

20.06.2024 21:11
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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde A.T.İ. yönetimindeki 14 BZ 484 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.G.Ç. ve K.K. yaralandı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar M.D. ve D.D. ise aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü A.T.İ.'nin 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve müşahede altında tutulduklarını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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