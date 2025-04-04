Zonguldak'ta Tüfek Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tüfek Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Zonguldak\'ta Tüfek Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Ereğli'de 19 yaşındaki S.D.'nin av tüfeği kazara ateş aldı, 9 yaşındaki yeğeni ağır yaralandı.

04.04.2025 10:04
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki S.D.'nin elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan 9 yaşındaki yeğeni D.C.D.'nin başına isabet etti.

Olay, Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta yaşandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.C.D., ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tüfek Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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