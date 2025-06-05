Zonguldak\'ta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dışçeşme Mahallesi'nde bir evin mutfağında unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Dışçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin mutfak kısmında ocakta unutulan yemek bir süre sonra alev aldı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangında şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK