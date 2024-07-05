Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Emniyet ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi, Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, 381 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah, 7 adet tabanca mermisi, 890 TL nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK
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