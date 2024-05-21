Zonguldak Alaplı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir eve Jandarma Narkotik Köpeği ile yapılan operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından, 20 Mayıs 2024 tarihinde, Alaplı ilçesi mülki sınırları içerisinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şahsın ev ve eklentileri ile üzerinde yapılan aramalarda 617 gr bonzai, 770 gr bonzai uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 165 gr uyuşturucu olabileceği değerlendirilen kimyasal sıvı, 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi, yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK