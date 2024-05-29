Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 26-28 Mayıs tarihleri arasında il merkezi, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 617 gram uyuşturucu madde, 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin TL ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. 2 şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına, 5 şüpheli ise Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından A.G, N.İ, M.K, E.K, A.G, M.G ve İ.Ö isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK