Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26-28 Mayıs tarihleri arasında 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda 617 gram uyuşturucu madde, 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin TL ele geçirildi. 10 şüpheli serbest bırakılırken, 7 şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklandı.

29.05.2024 13:42
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Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 26-28 Mayıs tarihleri arasında il merkezi, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 617 gram uyuşturucu madde, 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin TL ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. 2 şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına, 5 şüpheli ise Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından A.G, N.İ, M.K, E.K, A.G, M.G ve İ.Ö isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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