Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, 4 Adli Kontrol - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, 4 Adli Kontrol

Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, 4 Adli Kontrol

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 206 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, uyuşturucu kullanma aparatı, silah ve para ele geçirildi.

14.05.2024 17:23
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Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez ilçe, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçesini kapsayan bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Ölümcül etkiye sahip 206 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah ve 3 bin 600 TL para ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına, 3'ü Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına, biri ise Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Z.K., B.K., H.G., E.D., Y.K., O.A. ve Ö.Ö. isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G., S.O., Y.M., ve E.E. isimli diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, 4 Adli Kontrol - Son Dakika

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