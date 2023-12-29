Zonguldak\'ta Yağma Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yağma suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı Kdz. Ereğli ilçesinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; "Gece Vakti Yağma" suçundan hakkında 13 yıl, 57 gün hapis cezası bulunan bir zanlı Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK