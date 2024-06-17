Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı

Zonguldak'ta yaşlı bir kadının aktardan kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın, hiçbir ücret ödemeden kolonyayı çantasına attıktan sonra aktardan ayrıldı. Olayın ardından dükkan sahibi, güvenlik kameralarını kontrol ederek yaşlı kadının kolonyayı ücretsiz aldığını tespit etti. Dükkan sahibi, yaşlı kadına karşı şikayetçi olmayacaklarını belirtti.

17.06.2024 13:46
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Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Toptancılar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için aktara geldi. Ardından yaşlı kadın hiçbir ücret ödemeden kolonyayı çantasına attı. Yaşlı kadın şekeri de almaya çalıştığı sırada reyon görevlileri dışarı geldi. Fiyatları öğrenen yaşlı kadın hiç kimseye aldırış etmeden bir süre sonra aktardan ayrıldı.

Olayın ardından reyonda kolonyaların eksildiğini fark eden dükkan sahibi güvenlik kameralarını kontrol etti. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yaşlı kadının kolonyaya ücret ödemeden aldığı ortaya çıktı. Dükkan sahibi Gökhan Çören, "Dışarı çıkardığımız kolonyalar sayılı olduğu için adetli olduğu için belli. Belli bir süre sonra kolonyaların bir tanesinin eksildiğini hissettik. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman yaşlı eli değnekli bir teyzemizin kolonyayı aldığını görüyoruz. Aynı zamanda kolonyayı aldıktan sonra şekeri almayı da niyetleniyor. Onu da arkadaş buyurun hoş geldiniz deyince şekeri bırakıp normal hayatına devam ediyor. Şok olduk. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. İhtiyacına uygun bir şey olsa neyse. Belki de ihtiyacı kolonya vardı kolonya aldı. Şikayetçi olmayacağız, yine de yazık, yaşlı başlı teyzemiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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