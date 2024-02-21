Zonguldak'ta Yaya Kazası: Yaralının Durumu İyi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yaya Kazası: Yaralının Durumu İyi

Zonguldak\'ta Yaya Kazası: Yaralının Durumu İyi

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında meydana gelen trafik kazasında, M.Ç isimli yayaya otomobil çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

21.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında otomobil M.Ç isimli yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 34 DLD 743 plakalı otomobil M.Ç isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ç isimli şahıs belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ç isimli şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yaya Kazası: Yaralının Durumu İyi - Son Dakika
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