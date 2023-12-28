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Zonguldak'ta jandarma ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında Kilimli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 5 litre etil alkol, 15 litre sahte içki, 4 adet alkol aroması, 1 adet alkol test kiti, 35 adet boş alkollü içki şişesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği ve 52 adet tabanca fişeği ele geçirdi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak\'ta jandarma ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi
28.12.2023 - 15:54,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı düzenlediği baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Kilimli ilçesinde 5 şüpheliye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 5 litre etil alkol, 15 litre sahte içki, 4 adet alkol aroması, 1 adet alkol test kiti, 35 adet boş alkollü içki şişesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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