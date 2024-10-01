Zürih'te Kreş Yakınında Bıçaklı Saldırı

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İsviçre'nin Zürih kentinde bir kreş yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 çocuk yaralandı.

İsviçre'nin Zürih kentinde bir kreş yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 yaşında 3 çocuk yaralanırken, çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Polis, Çin uyruklu 23 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının öğle saatlerinde gerçekleştiği ve çocukların kreş çalışanıyla birlikte yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, kreş çalışanının, çevredeki başka bir kişiyle birlikte saldırganı etkisiz hale getirdiği ve polis gelene kadar zapt ettiği belirtildi. - ZÜRİH