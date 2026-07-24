Ağrı’da Menfez Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağrı’da Menfez Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı’da Menfez Çalışmaları Devam Ediyor
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Belediye, Fatih Mahallesi’nde altyapı projelerini denetledi, çalışmalar sorunsuz ilerliyor.

Ağrı Belediyesi, kentin altyapısını güçlendirmek ve yurttaşlara daha güvenli, sağlıklı bir yaşam alanı sunmak amacıyla başlattığı projeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi’nde devam eden menfez yapım çalışmalarını yerinde denetleyen Eşbaşkanlar Hazal Aras ve Memet Akkuş, saha ekipleriyle bir araya gelerek uygulama süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

Ağrı’da Menfez Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan incelemelerde, yürütülen altyapı faaliyetlerinin belirlenen plan ve program doğrultusunda sorunsuz bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.
?Saha denetiminin ardından değerlendirmelerde bulunan belediye yetkilileri, Ağrı’nın kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek adına planlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "Kentimizin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye, yurttaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını destekleyecek hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Belediyesi Ağrı’da Menfez Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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