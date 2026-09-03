Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi - Son Dakika
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Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi

Ağrı Doğubayazıt\'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaymakam Mustafa Ayvat, aynı gün Ağrı Dağı'ndaki 3.200 metre rakımlı kamp alanlarını ziyaret edip dağcıların sorunlarını dinledi; ardından ovada %75 hibeli proje kapsamında 15 çiftçiye dağıtılan 6.300 fidenin hasadına katıldı. Ayvat, dağcıların altyapı ve güvenlik taleplerinin çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat bir Günde Makam işler yanında Ağrı Dağı 3 bin 200 kampında incelemelerde bulundu, Ovada da Sebze yetiştiricilerin üretimini inceledi.

DAĞCILARIN TALEPLERİ YERİNDE DİNLENDİ

Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı'ndaki kamp alanlarında gerçekleştirdiği ziyaretle, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve dağcıların karşılaştığı zorlukları yerinde tespit etmek amacıyla önemli bir adım attı.

Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi

Kaymakam Mustafa Ayvat, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nda 3.200 metre rakımdaki kamp alanlarını ziyaret ederek dağcılar ve rehberlerle bir araya geldi. Dağda Barzani Ceylanın kap ananında Yerli ve yabancı dağcıların yaşadıkları sorun ve talepleri dinleyerek sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Dağcılar, özellikle altyapı eksiklikleri ve güvenlik konularında yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, Ayvat bu taleplerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi

Kaymakam Mustafa Ayvat, aynı gün ovaya inerek ilçede Tarım İlçe müdürlüğünün %75 hibe destekli Sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 15 çiftçiye dağıtılan 6.300 adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesinin dikildiği üretim alanlarından birinde gerçekleştirilen hasada katıldı.

Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi

İlçe tarım Müdürlüğü personeli ile yerinde hasadın değerlendirmesini yapan Kaymakam Ayvat İlçe de Makama döndü.

Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Dağı Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Doğubayazıt'ta Kaymakam Ayvat, Ağrı Dağı kampını ve sebze hasadını inceledi - Son Dakika
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