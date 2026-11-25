Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı görevine getirildi.

Daha önce AFAD Başkan Yardımcılığı ve kurum bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Bozkurt’un yeniden AFAD’da görevlendirilmesiyle birlikte, kamuoyunda özgeçmişine ilişkin aramalar da gündeme geldi. Önder Bozkurt’un hayatı ve mesleki kariyeri merak konusu oldu.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini tamamlayan Bozkurt, 2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

2005-2006 yılları arasında İngiltere’de Manchester Üniversitesinde dokuz ay süreyle yurt dışı eğitimini tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürerek 28 Temmuz 2020 tarihinde tamamladı.

Meslek hayatı boyunca farklı il ve ilçelerde çeşitli görevler üstlenen Bozkurt, Adana’nın Saimbeyli ve Bilecik’in İnhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Ardından 2007-2008 yıllarında Kütahya’nın Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ’ın Maden ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı.

2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığına, 2013 yılında Sakarya’nın Söğütlü ilçesine kaymakam olarak atandı.

Merkez teşkilatındaki görevleri kapsamında sırasıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Daire Başkanı, Mülkiye Müfettişi, AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı ve AFAD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mülki idare ve afet yönetimi alanlarında edindiği tecrübenin ardından Ağrı Valiliği görevine getirilen Önder Bozkurt, son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkanlığı görevine atandı.

Böylece Bozkurt, daha önce başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu AFAD'ın başına geçmiş oldu.

Haber: Servet Arslan