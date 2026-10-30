Ağrı\'da kaymakamlar sosyal yardım ve okul güvenliği için toplandı

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamlar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mevcut durumları, yürüttükleri çalışmalar ve performansları kapsamlı şekilde değerlendirilerek kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve hizmet sunum süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesine yönelik konular ele alındı.

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri üzerinde duruldu.

Toplantının diğer gündem maddeleri kapsamında; AGÂH Spor Okulları Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler, eğitim ortamlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik okul güvenliği tedbirleri, ilçe faaliyet planları, KÖYDES kapsamında sürdürülen kırsal altyapı çalışmaları ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Dr. Önder BOZKURT, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine hızlı çözümler üretilmesi ve ilçelerde yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılması, ilçelerde sürdürülen çalışmaların yakından takip edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirme ve talimatların ele alınmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan