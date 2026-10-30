Ağrı'da kaymakamlar sosyal yardım ve okul güvenliği için toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da kaymakamlar sosyal yardım ve okul güvenliği için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da kaymakamlar sosyal yardım ve okul güvenliği için toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar ve SYDV müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda sosyal yardımların etkin ulaştırılması, okul güvenliği ve KÖYDES çalışmaları değerlendirildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamlar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlerinin katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mevcut durumları, yürüttükleri çalışmalar ve performansları kapsamlı şekilde değerlendirilerek kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve hizmet sunum süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesine yönelik konular ele alındı.

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri üzerinde duruldu.

Toplantının diğer gündem maddeleri kapsamında; AGÂH Spor Okulları Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler, eğitim ortamlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik okul güvenliği tedbirleri, ilçe faaliyet planları, KÖYDES kapsamında sürdürülen kırsal altyapı çalışmaları ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Dr. Önder BOZKURT, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine hızlı çözümler üretilmesi ve ilçelerde yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılması, ilçelerde sürdürülen çalışmaların yakından takip edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirme ve talimatların ele alınmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Ağrı ValiliğiÖnder BozkurtPolitikaGüncelKöydesAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Babacan: Vurgunun faturası 150 milyar doları aştı, erime sürüyor Babacan: Vurgunun faturası 150 milyar doları aştı, erime sürüyor
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:46:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı'da kaymakamlar sosyal yardım ve okul güvenliği için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android