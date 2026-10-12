Ağrı'da Vali Yardımcısı Karataş, 9 köyü ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi - Son Dakika
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Ağrı'da Vali Yardımcısı Karataş, 9 köyü ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi

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Ağrı\'da Vali Yardımcısı Karataş, 9 köyü ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi
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Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, kurum yetkilileriyle Ağrı'daki 9 köyü ziyaret etti. Ziyaretlerde köylerin altyapı ve tarımsal ihtiyaçları değerlendirildi, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.


Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ile birlikte Kumlugeçit, Eskiharman, Aşağıağadeve, Bezirhane, Doğutepe, Boztoprak, Yukarıağadeve, Aşkale ve Arakonak köylerini ziyaret etti.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a>'da Vali Yardımcısı Karataş, 9 köyü ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi

Ziyaretlerde köylerin altyapı, üstyapı, tarımsal faaliyetler ve kırsal hizmetler bakımından mevcut durumu değerlendirilerek vatandaşların öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm bekleyen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlere katılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, köylerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda yürütülebilecek hizmetler ve yerel düzeydeki koordinasyon konularında; İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, köy yolları, altyapı ve diğer kırsal kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ise tarımsal faaliyetler, üreticilerin talepleri ve kırsal kalkınmaya yönelik ihtiyaçlar kapsamında görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Ağrı'da Vali Yardımcısı Karataş, 9 köyü ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi

Kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda etkin kullanılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, tespit edilen taleplerin ilgili kurumlarca değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Yardımcısı Karataş, Ağrı Valimiz Dr Önder Borkurt'un talimatlarıyla Köylerimizin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi, vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi amacıyla saha ziyaretleri ve hizmet çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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