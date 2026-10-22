Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi

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Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL\'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Murat Nehri kıyısındaki köylerde yürütülen taşkın kontrolü ve dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi. Kent genelinde 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmaları tamamlanırken, bugüne kadar 5 bin 960 metre sedde imalatı yapıldı.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt ve DSİ Yetkilileriyle birlikte, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından il genelinde yürütülen taşkın kontrolü ve dere ıslahı çalışmaları aralıksız devam ederken çalışmalar yerinde incelendi

Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi

Murat Nehri’nin geçtiği Çakıroba, Murat, Geçitalan ve Kazlı köylerinde, toplu makinalı çalışmalar kapsamında taş tahkimatlı sedde imalatı sürdürülüyor. Nehrin sağ ve sol sahillerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar toplam 5 bin 960 metre sedde imalatı ve 3 bin 280 metre taş tahkimatı tamamlandı.

Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi

Ağrı'da 2026 yılı içerisinde toplu makinalı çalışmaların yanı sıra il genelinde 146 noktada toplam 28 bin metre uzunluğunda dere yatağı ıslahı, taş tahkimatlı sedde yapımı ve yatak tanzimi çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca münferit makinalı çalışmalar kapsamında 14 ekskavatör, 9 dozer ve 18 kamyon ile 61 personel sahada görev aldı.

Ağrı Valisi Bozkurt, 472 milyon TL'lik taşkın kontrol çalışmalarını inceledi

Ağrı İli genelinde toplam 472 milyon TL değerindeki taşkın kontrol çalışmaları tamamlanırken, taşkın riskinin azaltılması, yerleşim alanlarının korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Ağrı ValiliğiDoğal AfetlerMurat NehriBozkurtGüncelÇevreSon Dakika

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