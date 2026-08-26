Malazgirt Zaferi Kutlamaları

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama programlarına katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Hakkâri Valiliği çadırını ziyaret etti.

Çevre illerden yöneticilerin ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlikler kapsamında kurulan tanıtım çadırları ziyaret edildi. Vali Bozkurt, program kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Hakkâri Valiliği tarafından kurulan çadırı ziyaret etti.

Vali Bozkurt yeni dönem öncesi hazırlıkları süren öğrenci yurtlarını inceledi Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oluşturulan alanda çeşitli illerin kültürel ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı çadırlar yer aldı. Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet de Hakkâri Valiliği çadırında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Hakkâri’nin kültürel değerleri ve etkinlik alanındaki tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Program, farklı illerden gelen kamu yöneticilerinin de buluşmasına vesile oldu. Ağrı Valiliği tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vali Dr. Önder Bozkurt, İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurulan Hakkâri Valiliği çadırını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, çeşitli program ve ziyaretlerle devam ederken, gerçekleştirilen ziyarette etkinlik alanındaki çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen programların birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni ediyoruz.” dedi.

Haber: Servet Arslan