Malazgirt Zaferi Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt Zaferi Kutlamaları

Malazgirt Zaferi Kutlamaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Bozkurt, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama programlarına katıldı.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Hakkâri Valiliği çadırını ziyaret etti.

Çevre illerden yöneticilerin ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlikler kapsamında kurulan tanıtım çadırları ziyaret edildi. Vali Bozkurt, program kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Hakkâri Valiliği tarafından kurulan çadırı ziyaret etti.

Vali Bozkurt yeni dönem öncesi hazırlıkları süren öğrenci yurtlarını inceledi Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oluşturulan alanda çeşitli illerin kültürel ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı çadırlar yer aldı. Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet de Hakkâri Valiliği çadırında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Hakkâri’nin kültürel değerleri ve etkinlik alanındaki tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Program, farklı illerden gelen kamu yöneticilerinin de buluşmasına vesile oldu. Ağrı Valiliği tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vali Dr. Önder Bozkurt, İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Ali Çelik ve İller İdaresi Genel Müdürü Vali  Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurulan Hakkâri Valiliği çadırını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, çeşitli program ve ziyaretlerle devam ederken, gerçekleştirilen ziyarette etkinlik alanındaki çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen programların birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni ediyoruz.” dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Hakkari Valiliği, Ağrı Valiliği, Emin Bilmez, Malazgirt, Bozkurt, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Valiliği Malazgirt Zaferi Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:09:30. #7.12#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement