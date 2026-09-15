AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi - Son Dakika
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AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi

AFAD Ağrı\'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi
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Ağrı'da AFAD koordinesinde Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde oluşturulan Afetlerde Acil Barınma Ekiplerine teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi. Eğitimi tamamlayan ekipler akreditasyon sürecinin evraklama aşamasına geçti.

Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, üç ilçenin kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ekiplerin, olası afetlerin ardından barınma hizmetlerini etkin şekilde yürütebilmesi amacıyla eğitim programları düzenlendi.

AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi

Eğitimleri başarıyla tamamlayan ekipler, akreditasyon sürecinin bir sonraki aşaması olan evraklama çalışmalarına başladı.Sürecin tamamlanmasıyla ekiplerin afet ve acil durumlarda daha organize ve koordineli görev yapabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, afetlere hazırlığın yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret olmadığı, önceden oluşturulan ekiplerin eğitimli ve hazır tutulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi

Açıklamada, “Afetlere karşı daha güçlü, dirençli ve hazırlıklı bir Ağrı hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verilirken, eğitimlere katılan kaymakamlık personeline teşekkür edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Doğubeyazıt, Acil Durum, Eleşkirt, Patnos, AFAD, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı AFAD Ağrı'da 3 ilçenin afet barınma ekiplerine eğitim verdi - Son Dakika

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