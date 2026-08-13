Ağrı\'da Kağızman Caddesi Yenileniyor

Ağrı Valiliği’nin himaye ve koordinasyonunda, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ile Karayolları Ağrı Şubesi tarafından Kağızman Caddesi’nde kapsamlı yenileme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 2 kilometrelik çift şeritli yolun asfaltı tamamen yenilenirken, kaldırımlar da yeniden düzenlenecek. Çalışmalarla birlikte hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Ağrı’nın kent içi ulaşım kalitesini artırmaya yönelik sürdürülen bu çalışma, Valiliğin şehir merkezindeki altyapı ve ulaşım sorunlarına sahada çözüm üretme anlayışının yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda yürütülen yenileme çalışmalarının, kent estetiğinin yanı sıra trafik güvenliğine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

VALİLİK KOORDİNASYONUYLA KENT İÇİ ULAŞIMA YENİ STANDART

Ağrı Valiliği’nin ilgili kurumları aynı hedef doğrultusunda bir araya getiren koordinasyon anlayışı, Kağızman Caddesi’ndeki çalışmada da kendisini gösterdi. Karayolları ekiplerinin sahada yürüttüğü asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları, yalnızca mevcut yolun bakımını değil, güzergâhın daha nitelikli bir kent içi ulaşım aksına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Kent merkezinin ihtiyaçlarını yakından takip eden ve kurumlar arası koordinasyonu etkin biçimde sağlayan Ağrı Valiliği’nin, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunan bu tür yatırımlara öncelik vermesi dikkat çekiyor. Yapılan çalışma tamamlandığında Kağızman Caddesi’nde sürüş konforunun artması, kaldırımların daha kullanışlı hale gelmesi ve yol güvenliğinin güçlenmesi bekleniyor. Ağrı’da son dönemde ulaşım, altyapı ve köy yollarından kent merkezindeki ana arterlere kadar farklı alanlarda yürütülen çalışmalar, kamu kurumlarının sahada daha koordineli hareket ettiğini ortaya koyarken; Kağızman Caddesi’ndeki yenileme de bu anlayışın kent merkezine yansıyan önemli uygulamalarından biri oldu.

Valiliğin öncülüğünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kağızman Caddesi’nin daha modern, güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan