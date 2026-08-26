Ağrı'da Zafer Bayramı'nda Badminton Turnuvası - Son Dakika
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Ağrı'da Zafer Bayramı'nda Badminton Turnuvası

Ağrı\'da Zafer Bayramı\'nda Badminton Turnuvası
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Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için badminton turnuvası düzenlendi.

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen badminton turnuvasında sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen sportif etkinlikler kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

Ağrı'da Zafer Bayramı'nda Badminton TurnuvasıAğrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva boyunca karşı karşıya gelen sporcular, müsabakalarda derece elde edebilmek için mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyonda sporcuların performansı dikkat çekerken, Zafer Bayramı coşkusu spor etkinlikleriyle de yaşatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekmek, gençleri spora teşvik etmek ve sporcuların müsabaka deneyimlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonun ardından turnuvaya katılan sporcular tebrik edildi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz badminton turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Ağrı'da Zafer Bayramı'nda Badminton TurnuvasıSporcularımız turnuva boyunca ortaya koydukları mücadeleyle organizasyona renk kattı. Turnuvaya katılarak mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Zafer coşkumuz daim olsun.”

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı'da Zafer Bayramı'nda Badminton Turnuvası - Son Dakika

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