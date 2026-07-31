Rektör Gülçin Adaylarla Buluştu

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde üniversite adaylarına rehberlik etmek amacıyla kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tercih Danışma Standını ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Üniversite üst yönetiminin de yer aldığı ziyarette, tercih dönemindeki öğrenci adayları ve aileleriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, adaylarla sohbet ederek üniversitemizin akademik imkânları, yeni açılan programları, sosyal yaşamı, uluslararasılaşma vizyonu ve öğrencilere sunulan destekler hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, tüm üniversite adaylarını “Zirvede bilim, bilimde zirve” anlayışıyla eğitim veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine davet ederek, tercih sürecinde adayların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Gülçin, öğrenci adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veren akademik personele teşekkür etti.

Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde hizmet veren Tercih Danışma Noktasında, akademik personel tarafından adaylara tercih süreci boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.