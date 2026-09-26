Ardeşen'deki maden arama ruhsatı ihalesi bölge halkının talebiyle iptal edildi - Son Dakika
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Ardeşen'deki maden arama ruhsatı ihalesi bölge halkının talebiyle iptal edildi

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Ardeşen\'deki maden arama ruhsatı ihalesi bölge halkının talebiyle iptal edildi
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Ardeşen'de planlanan metalik madenler, bakır ve benzeri madenler grubundaki sahaya ilişkin arama ruhsatı ihalesi iptal edildi. Kararı duyuran AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, iptalin bölge halkının talepleri ve hassasiyetleri doğrultusunda alındığını açıkladı.

Ardeşen’de planlanan metalik madenler, bakır ve benzeri madenler grubundaki sahaya ilişkin arama ruhsatı ihalesi iptal edildi.

Kararı AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu duyurdu. Mertoğlu, kararın bölge halkının talepleri ve hassasiyetleri doğrultusunda alındığını açıkladı.

TOPLUCA VE MASELEVAT VADİSİ DE SÜRECİ TAKİP EDİYORDU

Ardeşen sınırındaki maden sahası; İsina Tepesi, 4 Yol, Maselevat Vadisi ve Bal Ormanı bağlantıları nedeniyle Çamlıhemşin Topluca Köyü ve çevresini de yakından ilgilendiriyordu.

Bölgede maden arama sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşların çevresel hassasiyetleri de kamuoyuna yansımıştı.

İhalenin iptal edilmesi Ardeşen ve Çamlıhemşin Topluca’da memnuniyetle karşılandı.

Bölge halkı, bundan sonraki süreçte doğal alanların korunmasına yönelik adımların takip edilmesini bekliyor.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
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