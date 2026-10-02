Hırsızlıktan 20 yıl 10 ay cezası olan M.P. Iğdır'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlıktan 20 yıl 10 ay cezası olan M.P. Iğdır'da yakalanıp tutuklandı

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Iğdır'da hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., Aranan Şahıslar Büro Amirliği operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.P., mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Iğdır’da bulunduğu tespit edilen M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Aranan Şahıslar Büro AmirliğiHırsızlıkIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlıktan 20 yıl 10 ay cezası olan M.P. Iğdır'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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