Son Dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Haberleri

- 09:10 Yaz olimpiyatlarının "kralı" Phelps
Şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk sırada yer alıyor.
- Dün Dün 09:30 Olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor
Fransız Baron Pierre de Coubertine'in girişimleriyle ilk olarak 1896 yılında düzenlenen modern olimpiyatlar, tarihi olaylara tanıklık etti.
- 13.07.2021 13 Tem 23:21 Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor
Kanada, Covid-19 salgınına rağmen 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na gönderiyor.
- 13.07.2021 13 Tem 09:24 Türkiye'nin olimpiyat macerası
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.
- 12.07.2021 12 Tem 21:42 İBB Kazlıçeşme Sanat için 22 milyon lira ecrimisil istedi
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten beri belediyenin kullandığı ve bugün "Kazlıçeşme Sanat" olarak hizmet veren binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ellerinden alınmak istediğini belirtti.
- 11.07.2021 11 Tem 20:17 Son dakika haberleri: TERÖRDEN ARINDIRILAN CUDİ DAĞI'NDA 40 YIL SONRA FESTİVAL
Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta 40 yıldır gidilemeyen ve sürekli terör olayları ile gündeme gelen Cudi Dağı, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte 'Hz. Nuh Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
- 11.07.2021 11 Tem 17:28 Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.
- 11.07.2021 11 Tem 14:08 Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.
- 11.07.2021 11 Tem 13:26 Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
Denizli'nin Güney ilçesinde 1984-1994'te belediye başkanlığı yapan ve vefat eden Mustafa Gökoğlan'ın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya nakledilecek.
- 10.07.2021 10 Tem 10:49 İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı
İnegöl Belediyesi, şehrin büyük tutkusu futbolun tarihini gün yüzüne çıkaran bir sergi düzenledi.
- 09.07.2021 09 Tem 18:14 Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 yaşında geçirdiği beyin kanamasında felç olarak yüzde 100 engelli oldu.
- 09.07.2021 09 Tem 00:58 Teknolojiye direnen kasetçi
Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.
- 08.07.2021 08 Tem 23:22 TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı
- TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in TİKA tarafından restore edilen ev müzesinin açılışını yaptı.
- 08.07.2021 08 Tem 14:17 Teknolojiye direnen kasetçi
Teknolojiye direnen kasetçi Çocukluk hayali olan kasetçiliği 31 yıldır yaşatıyor Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.
- 08.07.2021 08 Tem 12:38 "Ahlı altın kemer" 24 yıldır sahibini arıyor
Tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 2001 yılında 3. kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu maçta hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp kaybettiği tarihi maçın perde arkasını anlattı.
- 08.07.2021 08 Tem 09:15 YAYLADA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNE' BELGESELİNE İTALYA'DAN ÖDÜL
TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz- kış tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (87) hayatı belgesel oldu.
- 07.07.2021 07 Tem 19:39 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor
- Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Trabzonspor'un eski oyuncusu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Antalyaspor'dan Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı otomobilinden ayrılamıyor Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a...
- 07.07.2021 07 Tem 13:20 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor
Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı 'Şahin' model otomobili 32 yıldır kullanıyor.
- 06.07.2021 06 Tem 15:20 Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ideolojilerin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini bildirdi.
- 05.07.2021 05 Tem 11:46 Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
Sudan'ın başkenti Hartum'da Nil Nehri kıyısına inşa edilen en büyük cami olma özelliğini taşıyan Nileyn (İki Nil) Camisi, farklı mimari görünümü ve inşa hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
- 05.07.2021 05 Tem 09:36 Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor
Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor Nevşehir'de 1.
- 04.07.2021 04 Tem 11:39 Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu'nda yapıldı.
- 04.07.2021 04 Tem 10:39 İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor?
Gerek Yahudi gerekse Müslüman toplum örgütlenmeleri Orta Doğu'da ne zaman çatışmalar şiddetlense bunun İngiltere'ye ırkçı nefret olarak geri döndüğünü söylüyor.
- 04.07.2021 04 Tem 10:10 Haftanın tarihine bakış
Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.
- 03.07.2021 03 Tem 13:00 Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız"
AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim kampına katılan Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak" dedi.
- 02.07.2021 02 Tem 15:44 Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kartal Tibet
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.
- 02.07.2021 02 Tem 14:37 Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım
Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, adada zorlu günlerini ve diğer yarışmacılarla neler yaşadıklarını anlattı. Bomba bir itirafta bulunan Balaban, özel hayatında asla görüşmeyeceği kişinin Dora olduğunu söyledi. Balaban ve Dora yarışmada kavga etmişti.
- 02.07.2021 02 Tem 10:15 39 yaşındaki futbolcu Bruno Alves, kariyerini Portekiz'de sürdürecek
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.
- 01.07.2021 01 Tem 12:38 Tivibu'dan temmuzda gala şöleni
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.
- 01.07.2021 01 Tem 11:49 Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum'da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.
- 01.07.2021 01 Tem 11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı sonrası adının Erzincan Havalimanı'na verileceğini duyurmuştu. Verilen karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.
- 30.06.2021 30 Haz 12:29 Bakan Bilgin: "Çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelişmeyi insani boyutlarda tasarlamak, çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır.
- 29.06.2021 29 Haz 23:25 MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirileceğine dair eleştirilere yönelik, "İstesek özelleştiririz, zaten özelleştirme kapsamında.
- 29.06.2021 29 Haz 19:51 AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan "MKE özelleştirilecek" iddialarına cevap Açıklaması
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok." dedi.
- 29.06.2021 29 Haz 18:49 Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1968-1989 yılları arasında üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sur'un vefatı nedeniyle Bandırma Belediye Binası önünde resmi tören düzenlendi.
- 29.06.2021 29 Haz 18:37 Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından olan, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını da yapan ve dün 92 yaşında vefat eden Hasan Sur'un cenazesi toprağa verildi.
- 29.06.2021 29 Haz 10:54 Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur vefat etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından ve TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur, 92 yaşında vefat etti.
- 28.06.2021 28 Haz 21:06 Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi tarafından...
- 28.06.2021 28 Haz 18:42 Sırp başantrenör Obradovic, kariyerine başladığı Partizan Basketbol Takımı'na geri döndü
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, antrenörlük kariyerine başladığı Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 28.06.2021 28 Haz 18:34 AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı habere ilişkin, "Birincisi, bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılıyor?
- 28.06.2021 28 Haz 18:09 Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
Pandemi dolayısıyla pek çok kişi yatırım yapıp iş yapmaktan çekinirken Aydın'da 20 yaşındaki Beyhan Yılmaz girişimci ruhu ve çalışkanlığını annesinin tecrübesi ile birleştirip Efeler'e yeni bir iş yeri kazandırdı.
- 28.06.2021 28 Haz 17:39 Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - TTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten terörle mücadele açıklaması
Son dakika haberler... TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ülkenin gazetelerinde yetkiliymiş gibi demeçler veren terör örgütünün sözde liderlerinin Kandil'de uyuyamadıklarını, dışarı çıkamadıklarını ve dağdaki kontrollerini kaybettiklerini söyledi.
- 28.06.2021 28 Haz 14:05 Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Fenomen yarışmacının cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
- 26.06.2021 26 Haz 17:26 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokey Ahmet Çelik, Burgas isimli atıyla üst üste 7. kez kazandı.
- 26.06.2021 26 Haz 17:17 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.
- 26.06.2021 26 Haz 00:33 Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor
Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor Kavşağın ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.
- 25.06.2021 25 Haz 22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
EURO 2020'de tamamlanan grup maçları sonrasında A Milli Takım, eksi 7 averajla 24 takım içinde sonuncu sırada yer aldı. Kötü istatistiğiyle turnuvaya damga vuran Ay-Yıldızlılar, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri oldu. Öte yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında yaptığı 18 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.
- 25.06.2021 25 Haz 11:36 Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.
- 25.06.2021 25 Haz 11:12 Hipodromların "tozunu attıracak" şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor
Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor.
- 25.06.2021 25 Haz 10:37 At yarışlarında 95. "derbi" heyecanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın İstanbul'da yapılacak.