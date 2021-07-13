Son Dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Haberleri

09:10 Yaz olimpiyatlarının "kralı" Phelps Şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk sırada yer alıyor.

09:30 Olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor Fransız Baron Pierre de Coubertine'in girişimleriyle ilk olarak 1896 yılında düzenlenen modern olimpiyatlar, tarihi olaylara tanıklık etti.

23:21 Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor Kanada, Covid-19 salgınına rağmen 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na gönderiyor.

09:24 Türkiye'nin olimpiyat macerası Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.

21:42 İBB Kazlıçeşme Sanat için 22 milyon lira ecrimisil istedi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten beri belediyenin kullandığı ve bugün "Kazlıçeşme Sanat" olarak hizmet veren binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ellerinden alınmak istediğini belirtti.

20:17 Son dakika haberleri: TERÖRDEN ARINDIRILAN CUDİ DAĞI'NDA 40 YIL SONRA FESTİVAL Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta 40 yıldır gidilemeyen ve sürekli terör olayları ile gündeme gelen Cudi Dağı, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte 'Hz. Nuh Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

14:08 Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.

13:26 Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu Denizli'nin Güney ilçesinde 1984-1994'te belediye başkanlığı yapan ve vefat eden Mustafa Gökoğlan'ın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya nakledilecek.

00:58 Teknolojiye direnen kasetçi Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

23:22 TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı - TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in TİKA tarafından restore edilen ev müzesinin açılışını yaptı.

14:17 Teknolojiye direnen kasetçi Teknolojiye direnen kasetçi Çocukluk hayali olan kasetçiliği 31 yıldır yaşatıyor Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

12:38 "Ahlı altın kemer" 24 yıldır sahibini arıyor Tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 2001 yılında 3. kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu maçta hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp kaybettiği tarihi maçın perde arkasını anlattı.

09:15 YAYLADA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNE' BELGESELİNE İTALYA'DAN ÖDÜL TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz- kış tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (87) hayatı belgesel oldu.

19:39 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor - Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Trabzonspor'un eski oyuncusu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Antalyaspor'dan Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı otomobilinden ayrılamıyor Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a...

13:20 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı 'Şahin' model otomobili 32 yıldır kullanıyor.

15:20 Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ideolojilerin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini bildirdi.

11:46 Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor Sudan'ın başkenti Hartum'da Nil Nehri kıyısına inşa edilen en büyük cami olma özelliğini taşıyan Nileyn (İki Nil) Camisi, farklı mimari görünümü ve inşa hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

09:36 Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor Nevşehir'de 1.

11:39 Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu'nda yapıldı.

10:39 İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor? Gerek Yahudi gerekse Müslüman toplum örgütlenmeleri Orta Doğu'da ne zaman çatışmalar şiddetlense bunun İngiltere'ye ırkçı nefret olarak geri döndüğünü söylüyor.

10:10 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

13:00 Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız" AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim kampına katılan Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak" dedi.

15:44 Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kartal Tibet Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

14:37 Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, adada zorlu günlerini ve diğer yarışmacılarla neler yaşadıklarını anlattı. Bomba bir itirafta bulunan Balaban, özel hayatında asla görüşmeyeceği kişinin Dora olduğunu söyledi. Balaban ve Dora yarışmada kavga etmişti.

10:15 39 yaşındaki futbolcu Bruno Alves, kariyerini Portekiz'de sürdürecek Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

12:38 Tivibu'dan temmuzda gala şöleni Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.

11:49 Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum'da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı sonrası adının Erzincan Havalimanı'na verileceğini duyurmuştu. Verilen karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

12:29 Bakan Bilgin: "Çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelişmeyi insani boyutlarda tasarlamak, çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır.

23:25 MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirileceğine dair eleştirilere yönelik, "İstesek özelleştiririz, zaten özelleştirme kapsamında.

19:51 AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan "MKE özelleştirilecek" iddialarına cevap Açıklaması AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok." dedi.

18:49 Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1968-1989 yılları arasında üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sur'un vefatı nedeniyle Bandırma Belediye Binası önünde resmi tören düzenlendi.

18:37 Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından olan, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını da yapan ve dün 92 yaşında vefat eden Hasan Sur'un cenazesi toprağa verildi.

10:54 Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur vefat etti Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından ve TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur, 92 yaşında vefat etti.

21:06 Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi tarafından...

18:09 Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı Pandemi dolayısıyla pek çok kişi yatırım yapıp iş yapmaktan çekinirken Aydın'da 20 yaşındaki Beyhan Yılmaz girişimci ruhu ve çalışkanlığını annesinin tecrübesi ile birleştirip Efeler'e yeni bir iş yeri kazandırdı.

17:39 Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - TTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten terörle mücadele açıklaması Son dakika haberler... TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ülkenin gazetelerinde yetkiliymiş gibi demeçler veren terör örgütünün sözde liderlerinin Kandil'de uyuyamadıklarını, dışarı çıkamadıklarını ve dağdaki kontrollerini kaybettiklerini söyledi.

14:05 Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu! Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Fenomen yarışmacının cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

17:26 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokey Ahmet Çelik, Burgas isimli atıyla üst üste 7. kez kazandı.

17:17 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

00:33 Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor Kavşağın ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.

22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu EURO 2020'de tamamlanan grup maçları sonrasında A Milli Takım, eksi 7 averajla 24 takım içinde sonuncu sırada yer aldı. Kötü istatistiğiyle turnuvaya damga vuran Ay-Yıldızlılar, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri oldu. Öte yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında yaptığı 18 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

11:12 Hipodromların "tozunu attıracak" şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor.