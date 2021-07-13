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Son dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört haberleri, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört son dakika, son dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
Son Dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört

Son Dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Haberleri

Son dakika Bin Dokuz Yüz Seksen Dört haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son bin dokuz yüz seksen dört haberleri anında burada.

  • 09:10 Yaz olimpiyatlarının 'kralı' Phelps Yaz olimpiyatlarının "kralı" Phelps

    Şimdiye dek düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk sırada yer alıyor.

  • Dün Dün 09:30 Olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor Olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor

    Fransız Baron Pierre de Coubertine'in girişimleriyle ilk olarak 1896 yılında düzenlenen modern olimpiyatlar, tarihi olaylara tanıklık etti.

  • 13.07.2021 13 Tem 23:21 Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor Kanada, 1984'den bu yana en büyük olimpiyat takımını Tokyo'ya gönderiyor

    Kanada, Covid-19 salgınına rağmen 1984 Los Angeles Yaz Oyunlarından bu yana 371 sporcudan oluşan ülkenin en büyük olimpiyat takımını Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na gönderiyor.

  • 13.07.2021 13 Tem 09:24 Türkiye'nin olimpiyat macerası Türkiye'nin olimpiyat macerası

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.

  • 12.07.2021 12 Tem 21:42 İBB Kazlıçeşme Sanat için 22 milyon lira ecrimisil istedi İBB Kazlıçeşme Sanat için 22 milyon lira ecrimisil istedi

    Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten beri belediyenin kullandığı ve bugün "Kazlıçeşme Sanat" olarak hizmet veren binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ellerinden alınmak istediğini belirtti.

  • 11.07.2021 11 Tem 20:17 Son dakika haberleri: TERÖRDEN ARINDIRILAN CUDİ DAĞI'NDA 40 YIL SONRA FESTİVAL Son dakika haberleri: TERÖRDEN ARINDIRILAN CUDİ DAĞI'NDA 40 YIL SONRA FESTİVAL

    Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta 40 yıldır gidilemeyen ve sürekli terör olayları ile gündeme gelen Cudi Dağı, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte 'Hz. Nuh Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

  • 11.07.2021 11 Tem 17:28 Kırkpınar'ın 'ebedi altın kemerli' başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.

  • 11.07.2021 11 Tem 14:08 Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu Eski belediye başkanının organları 3 hastaya umut oldu

    DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.

  • 11.07.2021 11 Tem 13:26 Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

    Denizli'nin Güney ilçesinde 1984-1994'te belediye başkanlığı yapan ve vefat eden Mustafa Gökoğlan'ın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya nakledilecek.

  • 10.07.2021 10 Tem 10:49 İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı

    İnegöl Belediyesi, şehrin büyük tutkusu futbolun tarihini gün yüzüne çıkaran bir sergi düzenledi.

  • 09.07.2021 09 Tem 18:14 Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu

    Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 yaşında geçirdiği beyin kanamasında felç olarak yüzde 100 engelli oldu.

  • 09.07.2021 09 Tem 00:58 Teknolojiye direnen kasetçi Teknolojiye direnen kasetçi

    Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

  • 08.07.2021 08 Tem 23:22 TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı

    - TİKA Başkanı Kayalar, Gürcistan'da Aşık Kamandar'ın ev müzesinin açılışını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde Türk ozanı Aşık Kamandar Efendiyev'in TİKA tarafından restore edilen ev müzesinin açılışını yaptı.

  • 08.07.2021 08 Tem 14:17 Teknolojiye direnen kasetçi Teknolojiye direnen kasetçi

    Teknolojiye direnen kasetçi Çocukluk hayali olan kasetçiliği 31 yıldır yaşatıyor Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

  • 08.07.2021 08 Tem 12:38 'Ahlı altın kemer' 24 yıldır sahibini arıyor "Ahlı altın kemer" 24 yıldır sahibini arıyor

    Tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 2001 yılında 3. kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu maçta hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp kaybettiği tarihi maçın perde arkasını anlattı.

  • 08.07.2021 08 Tem 09:15 YAYLADA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNE' BELGESELİNE İTALYA'DAN ÖDÜL YAYLADA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNE' BELGESELİNE İTALYA'DAN ÖDÜL

    TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz- kış tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (87) hayatı belgesel oldu.

  • 07.07.2021 07 Tem 19:39 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor

    - Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Trabzonspor'un eski oyuncusu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Antalyaspor'dan Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı otomobilinden ayrılamıyor Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a...

  • 07.07.2021 07 Tem 13:20 Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor

    Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı 'Şahin' model otomobili 32 yıldır kullanıyor.

  • 06.07.2021 06 Tem 15:20 Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e göre ideolojiler ulusal güvenlik riski oluşturuyor

    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ideolojilerin ulusal güvenlik için risk teşkil ettiğini bildirdi.

  • 05.07.2021 05 Tem 11:46 Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor

    Sudan'ın başkenti Hartum'da Nil Nehri kıyısına inşa edilen en büyük cami olma özelliğini taşıyan Nileyn (İki Nil) Camisi, farklı mimari görünümü ve inşa hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 05.07.2021 05 Tem 09:36 Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor

    Nevşehir'de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor Nevşehir'de 1.

  • 04.07.2021 04 Tem 11:39 Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi

    Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu'nda yapıldı.

  • 04.07.2021 04 Tem 10:39 İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor? İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlar, anti-semitizmi ve İngiltere'de yaşayan Yahudileri nasıl etkiliyor?

    Gerek Yahudi gerekse Müslüman toplum örgütlenmeleri Orta Doğu'da ne zaman çatışmalar şiddetlense bunun İngiltere'ye ırkçı nefret olarak geri döndüğünü söylüyor.

  • 04.07.2021 04 Tem 10:10 Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

    Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

  • 03.07.2021 03 Tem 13:00 Başkan Mustafa Şen: 'Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız' Başkan Mustafa Şen: "Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız"

    AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim kampına katılan Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak" dedi.

  • 02.07.2021 02 Tem 15:44 Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kartal Tibet Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kartal Tibet

    Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

  • 02.07.2021 02 Tem 14:37 Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım

    Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, adada zorlu günlerini ve diğer yarışmacılarla neler yaşadıklarını anlattı. Bomba bir itirafta bulunan Balaban, özel hayatında asla görüşmeyeceği kişinin Dora olduğunu söyledi. Balaban ve Dora yarışmada kavga etmişti.

  • 02.07.2021 02 Tem 10:15 39 yaşındaki futbolcu Bruno Alves, kariyerini Portekiz'de sürdürecek 39 yaşındaki futbolcu Bruno Alves, kariyerini Portekiz'de sürdürecek

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

  • 01.07.2021 01 Tem 12:38 Tivibu'dan temmuzda gala şöleni Tivibu'dan temmuzda gala şöleni

    Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.

  • 01.07.2021 01 Tem 11:49 Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da

    El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum'da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

  • 01.07.2021 01 Tem 11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' oldu Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı sonrası adının Erzincan Havalimanı'na verileceğini duyurmuştu. Verilen karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

  • 30.06.2021 30 Haz 12:29 Bakan Bilgin: 'Çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır' Bakan Bilgin: "Çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelişmeyi insani boyutlarda tasarlamak, çalışmayı insani ve beşeri gerçekliği unutmadan insan özgürlüğünü dikkate alarak tasarlamak mecburiyeti vardır.

  • 29.06.2021 29 Haz 23:25 MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

    AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirileceğine dair eleştirilere yönelik, "İstesek özelleştiririz, zaten özelleştirme kapsamında.

  • 29.06.2021 29 Haz 19:51 AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan 'MKE özelleştirilecek' iddialarına cevap Açıklaması AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan "MKE özelleştirilecek" iddialarına cevap Açıklaması

    AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok." dedi.

  • 29.06.2021 29 Haz 18:49 Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1968-1989 yılları arasında üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sur'un vefatı nedeniyle Bandırma Belediye Binası önünde resmi tören düzenlendi.

  • 29.06.2021 29 Haz 18:37 Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından olan, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını da yapan ve dün 92 yaşında vefat eden Hasan Sur'un cenazesi toprağa verildi.

  • 29.06.2021 29 Haz 10:54 Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur vefat etti Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur vefat etti

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından ve TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur, 92 yaşında vefat etti.

  • 28.06.2021 28 Haz 21:06 Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi

    Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni"ni Çevrim İçi Olarak GerçekleştirdiÜniversitemiz Fen Fakültesi tarafından...

  • 28.06.2021 28 Haz 18:42 Sırp başantrenör Obradovic, kariyerine başladığı Partizan Basketbol Takımı'na geri döndü Sırp başantrenör Obradovic, kariyerine başladığı Partizan Basketbol Takımı'na geri döndü

    Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, antrenörlük kariyerine başladığı Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 28.06.2021 28 Haz 18:34 AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı habere ilişkin, "Birincisi, bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılıyor?

  • 28.06.2021 28 Haz 18:09 Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı

    Pandemi dolayısıyla pek çok kişi yatırım yapıp iş yapmaktan çekinirken Aydın'da 20 yaşındaki Beyhan Yılmaz girişimci ruhu ve çalışkanlığını annesinin tecrübesi ile birleştirip Efeler'e yeni bir iş yeri kazandırdı.

  • 28.06.2021 28 Haz 17:39 Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - TTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten terörle mücadele açıklaması Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - TTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten terörle mücadele açıklaması

    Son dakika haberler... TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ülkenin gazetelerinde yetkiliymiş gibi demeçler veren terör örgütünün sözde liderlerinin Kandil'de uyuyamadıklarını, dışarı çıkamadıklarını ve dağdaki kontrollerini kaybettiklerini söyledi.

  • 28.06.2021 28 Haz 14:05 Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!

    Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Fenomen yarışmacının cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

  • 26.06.2021 26 Haz 17:26 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi

    Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokey Ahmet Çelik, Burgas isimli atıyla üst üste 7. kez kazandı.

  • 26.06.2021 26 Haz 17:17 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı

    Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

  • 26.06.2021 26 Haz 00:33 Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor

    Kavşağın ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor Kavşağın ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.

  • 25.06.2021 25 Haz 22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu

    EURO 2020'de tamamlanan grup maçları sonrasında A Milli Takım, eksi 7 averajla 24 takım içinde sonuncu sırada yer aldı. Kötü istatistiğiyle turnuvaya damga vuran Ay-Yıldızlılar, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri oldu. Öte yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında yaptığı 18 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

  • 25.06.2021 25 Haz 11:36 Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor

    Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.

  • 25.06.2021 25 Haz 11:12 Hipodromların 'tozunu attıracak' şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor Hipodromların "tozunu attıracak" şampiyon adayı atlar yeni sahiplerini bekliyor

    Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor.

  • 25.06.2021 25 Haz 10:37 At yarışlarında 95. 'derbi' heyecanı At yarışlarında 95. "derbi" heyecanı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın İstanbul'da yapılacak.

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