Gaziantep'te terzi Nezir Canpolat, 55 yıldır mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te terzi Nezir Canpolat, 55 yıldır mesleğini sürdürüyor

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Gaziantep\'te terzi Nezir Canpolat, 55 yıldır mesleğini sürdürüyor
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Gaziantep Şahinbey'de 68 yaşındaki Nezir Canpolat, 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği 55 yıldır sürdürüyor. 1984'ten bu yana aynı dükkanda çalışan Canpolat, her gün yaklaşık 50 sayfa kitap okuyor; kendisinden sonra mesleği devam ettirecek kimsesi olmamasına üzülüyor.

Gaziantep'te 68 yaşındaki Nezir Canpolat 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Canpolat, boş zamanlarını ise kitap okuyarak değerlendiriyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Bey Mahallesi'nde 15 metrekarelik dükkanında terzilik yapan Nezir Canpolat, 12 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 1984'ten bu yana aynı iş yerinde sürdürüyor. Mesleği sayesinde çocuklarını büyütüp okutan Canpolat, iş yerinin bir bölümünü kitaplığa dönüştürdü. Her gün yaklaşık 50 sayfa kitap okuyarak dinlenen ve mesleğini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek isteyen Canpolat, boş vakitlerinde kitap okumanın mutluluğunu yaşarken, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin olmamasının ise üzüntüsünü yaşıyor.

"1970 yılında çırak olarak bu işe girdik"

Mesleğe 12 yaşında çırak olarak başladığını ve gelişen teknolojiye rağmen direnerek mesleğini sürdürdüğünü belirten Nezir Canpolat, "1970 yılında çırak olarak bu işe girdik. O günden bugüne terziliğe devam ediyoruz. 1984 yılından bu yana aynı dükkanda çalışıyorum. Burada takım elbise dikiyorum. Erken saatlerde işimin başına geçiyorum. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Müşterilere hizmet veriyorum. Bizim işimiz el işidir. Makineleşmeye dönünce bizim sektör ölme noktasına geldi. Mesela bize gelen bir elbise 10 günde bitiyor. Konfeksiyon ise 10 günde 10 bin adet elbise çıkarıyor. Bizim bununla rekabet etme şansımız yok. Şu anda 68 yaşındayım. Bu meslekten başka alternatifim yok. Bu işte doğduk bu işte büyüdük. Bu işi de ölünceye kadar sürdürmeye çalışacağız. Benden sonra bu mesleği sürdürecek kimsem yok. Benden sonra bu meslek tarihin çöplüğüne gidecek. İlköğretimin 8 yıl olmasıyla birlikte çırak olayı da bitti. Ben bir tane çırak yetiştirdim. O da terzilik yapmıyor emlakçılık yapıyor. Çünkü bu meslek verimli bir sanat değil" dedi.

"Gençlere de kitap okumasını öneririm"

Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirdiğini aktaran Nezir Canpolat, "Burada boş zamanlarımda kitap okuyorum. Beyin jimnastiği yapıyorum. Kitap okumak çok güzel bir şey. Kitap okumak, dünyanın en zeki, en güzel insanıyla sohbet etmek anlamına geliyor. Okumak insanın içinden gelmeli, zorla kitap okuyamazsın. Gençlere de kitap okumasını öneririm. Sanat ve zanaat teknolojinin gelişmesiyle birlikte makineleştiği için bitti. Tüm gençler, okusun ve kendini geliştirsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
GaziantepŞahinbeyEdebiyatKültürGüncelYaşamYerelSon Dakika

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