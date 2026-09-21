İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, 83 yaşında hastanede öldü - Son Dakika
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İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, 83 yaşında hastanede öldü

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Balçova'daki evinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi. 1984'te Anavatan Partisi'nden, 1994'te DYP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Özfatura, 1999'a kadar görev yaptı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, 1989 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Burhan Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Görevini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı.

Kaynak: AA
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