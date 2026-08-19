1984 Salihlispor\'da Veli Özdemir Dönemi

Manisa Süper Amatör Küme'de Salihli'yi temsil edecek ekiplerden 1984 Salihlispor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Veli Özdemir'i getirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor ve Bölgesel Amatör Lig'de Kocaçeşmespor'da görev yapan ve "Bombacı" lakabıyla tanınan Veli Özdemir, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı Kulüp Başkanı Emre Okta'nın da katıldığı törenle attı.

Yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, 1984 Salihlispor ile hedefleri doğrultusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, Salihli'yi Süper Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, sezonun en iddialı takımlarından biri olmak istediklerini ifade ederek, "Başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanında kulübün geleceğini de inşa etmek istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Emre Okta ise teknik direktör Veli Özdemir'in raporu ve talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Okta, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

1984 Salihlispor, yeni sezonda hem başarılı bir kadro oluşturmayı hem de BAL'a yükselme hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.