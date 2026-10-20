Kütahya'da DPÜ Rektörü, 9 seçim kazanan muhtar Can Sınay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya'da DPÜ Rektörü, 9 seçim kazanan muhtar Can Sınay'ı ziyaret etti

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Kütahya Cemalettin Mahallesi muhtarı Can Sınay, Muhtarlar Günü'nde DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı tarafından ziyaret edildi. 1984'ten bu yana muhtarlık yapan Sınay, 43 yıldır görevde ve 9 seçim kazandı.

Kütahya'nın Cemalettin Mahallesi'nde 1984 yılında ilk kez muhtar seçilen Can Sınay, 43 yıldır sürdürdüğü görevinde girdiği 9 seçimi de kazandı. Kütahya'nın plaka kodu olan 43 ile özdeşleşen muhtarlık hikayesiyle öne çıkan 79 yaşındaki Can Sınay'ı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Muhtarlar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Cemalettin Mahallesi'nde uzun yıllardır görev yapan Can Sınay, 1984 yılında başladığı muhtarlık görevinde mahalle sakinlerinin desteğini alarak 9 kez seçim kazanmayı başardı. Kütahya'nın plaka numarası olan 43 ile aynı sayıda yıldır muhtarlık yapması da Sınay'ın görev süresini dikkat çekici hale getirdi.

Ziyarette konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, muhtarlık kurumunun Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Muhtarlığın Türkiye'deki en eski kurumlardan biri olduğuna işaret eden Kızıltoprak, kurumun tarihi gelişimi ve toplumdaki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlık kurumunun ortaya çıkış sürecine değinen Kızıltoprak, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından yaşanan asayiş sorunlarının bu yapının oluşumunda etkili olduğunu anlattı. Kızıltoprak, muhtarlık seçimlerinin 19 Ekim 1829 tarihinde başladığını belirterek kurumun Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Muhtarlığın yalnızca idari bir görev olmadığını vurgulayan Kızıltoprak, geçmişten bugüne mahalle ve köylerde toplumsal düzenin sağlanması, vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesinde muhtarların önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

"Muhtarlarımız emniyetimiz, 112 acil servisimiz"

Muhtarların vatandaşların sorunlarına çözüm bulunmasında önemli bir konumda olduğunu belirten Kızıltoprak, muhtarlık kurumunun toplumdaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Bizim muhtarlarımız bana göre emniyetimiz, 112 acil servisimiz. Yani akıl danıştığımız, kanaatine başvurduğumuz insanlar."

Geçmiş dönemlerde eğitim imkanlarının ve toplumsal iletişimin bugünkü kadar yaygın olmadığına dikkati çeken Kızıltoprak, muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların danıştığı, görüşüne başvurduğu ve anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yapan kişiler olduğunu söyledi.

Muhtarların iki kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözmekten aileleri barıştırmaya, arazi sınırlarıyla ilgili sorunlarda uzlaşma sağlamaktan vatandaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya kadar pek çok alanda görev yaptığını kaydeden Kızıltoprak, muhtarlık kurumunun geçmişte sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Mahallelerin ortak ihtiyaçlarında öncü rol

Muhtarların yol ve su hizmetlerinden çeşmelerin onarımına kadar pek çok konuda vatandaşları bir araya getirdiğini belirten Kızıltoprak, imece usulüyle gerçekleştirilen çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi ve mahallelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda muhtarların öncü rol üstlendiğini anlatan Kızıltoprak, muhtarlığın aynı zamanda yardımlaşmayı teşvik eden sosyal bir kurum olduğunu vurguladı.

Değişen toplumsal şartlarla birlikte muhtarların görevlerinin de farklılaştığını belirten Kızıltoprak, buna rağmen muhtarlık kurumuna duyulan ihtiyacın devam ettiğini söyledi.

"Türkiye'de 50 binden fazla muhtar görev yapıyor"

Türkiye genelinde 50 binden fazla muhtarın görev yaptığını hatırlatan Kızıltoprak, bu sayının muhtarlık kurumunun ülke genelindeki önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir bağlantı oluşturduğunu belirten Kızıltoprak, yerel sorunların tespit edilmesi, taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinde muhtarların önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

43 yıllık görev, 9 seçim başarısı

Cemalettin Mahallesi'nde 1984 yılında başladığı muhtarlık görevini sürdüren Can Sınay'ın 9 kez seçim kazanması, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkmasını sağladı. Kütahya'nın 43 olan plaka koduyla da dikkat çeken Sınay'ın muhtarlık hikayesi, yerel yönetimlerde vatandaşla kurulan uzun soluklu ilişkinin örneklerinden biri oldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı'nın Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, muhtarlık kurumunun tarihi önemi ve günümüzde üstlendiği görevler ele alındı.

Kaynak: İHA
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