100. Yıl Köprüsü Trafiğe Kapandı - Son Dakika
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100. Yıl Köprüsü Trafiğe Kapandı

100. Yıl Köprüsü Trafiğe Kapandı
20.07.2026 17:58
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Samsun'da 100. Yıl Köprüsü, Mert Irmağı Islah Projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Samsun'da 100. Yıl Köprüsü, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Mert Irmağı Islah Projesi kapsamında yapılacak koruma çalışmaları nedeniyle tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı.

DSİ'nin kent merkezinde yürüttüğü Merkez Mert Irmağı Islah Projesi'nin yapımına 2024 yılının Ocak ayında başlandı. Toplam 2 bin 235 metre ıslah hattına sahip olan proje, 4 milyar 72 milyon TL yatırım bedeliyle İlkadım ve Canik ilçelerini doğrudan ilgilendiriyor.

Proje kapsamında Mert Irmağı üzerinde koruma çalışmalarına devam edilirken, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki köprü, ayaklarında yapılacak çalışmalar öncesinde bölgede güvenlik önlemleri alındı. Çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla köprü ve bağlantı yolları polis ekipleri tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ortalama 3-4 gün sürmesi planlanan çalışmalar boyunca köprü ve çevresindeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 100. Yıl Köprüsü yeniden araç trafiğine açılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre 100. Yıl Köprüsü Trafiğe Kapandı - Son Dakika

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