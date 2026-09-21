1282\'de inşa edilen Gaziantep\'teki Pişirici Kasteli, turistlerin ilgisini çekiyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Pişirici Kasteli ve Mescidi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep'in geçmişten günümüze ulaşan önemli su yapıları arasında yer alan kastel ve livaslar, tarihi dokusuyla ilgi görüyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ve gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılan bu eşsiz yapılar, kentin yer altındaki su sistemini gün yüzüne çıkarıyor. Türk mimarisinde yalnızca Gaziantep'te görülen ve 1282 yılında inşa edildiği bilinen kasteller, dönemin yaşam biçimine dair önemli izler taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapılarda tuvalet, yıkanma, abdest alma, dinlenme, çamaşır ve yün yıkama alanlarının yanı sıra bazı kastellerde ibadet bölümleri de bulunuyor.

"Dünyada sadece burası var"

Kasteller hakkında genel bilgi veren Kastel Sorumlusu Nursena Gülsevgi, "Burası Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Pişirici Kasteli ve Mescidi olarak geçiyor. Yapımı 13. yüzyıla dayanan, en eski ve ayakta kalan yerlerden biridir. Dünyada sadece burası var. Burası önceden insanların ibadet ettiği, kişisel bakımlarını giderdiği yerlerden biriydi. Turistlerin çok ilgisini çekiyor. Serin olması çok dikkatlerini çekiyor. Buraya gelen sular yerin 7 metre derinliğinden geliyor. Eskiden livas adı verilen tünellerle merkeze doğru su taşınıyordu. Burası 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde restore edildi. Ancak ibadete açık değildi, namaz kılınmıyordu. Daha sonra 2016 yılında Şahinbey Belediyesi tarafından tekrar restore edildi. İnsanlar artık burada namaz kılabiliyorlar" dedi.

"Serinlik molası için çok güzel oluyor"

Kastellerin görülmeye değer olduğunu aktaran ziyaretçilerden Seyfi Genç, "Çocukluğumda buralardan çok geçiyordum. Buraya da birkaç kere girmiştim daha önce. Tabii biraz yenilenmiş. Daha güzel olmuş. O zaman daha az su vardı. Şimdi su miktarı artmış. Yukarısı çok sıcak. Güneş var şu anda. Ama burası 5-10 derece daha serin. Serinlik çok rahat bir şekilde hissedilebiliyor. En azından mahallelerin o eski konaklarını dolaşırken biraz kısa bir serinlik molası için çok güzel oluyor. Ayrıca zaten buranın mimarisi de gayet güzel. Dik kemerli bu kavisler, bölmeler muhakkak görülmeye değer" ifadelerini kullandı.

"Kastelleri misafirlerime tanıtmaya çalışıyorum"

Gaziantep'e gelen misafirlerine yakından tanıttığını belirten Nur Yılmaz ise "Gaziantep'e gelen bir misafirim vardı. Bu çalışmaları çok beğendiğim için gelen her misafirimi buralara getiriyorum. Özellikle mahalleliyi yerinden etmeden, mahalle ile bütünleşerek yapılan yenilemeleri çok önemsiyorum. Bu tarihi dokunun yeniden canlandırılması ve tanıtılması konusunda yapılan çalışmaları çok beğeniyorum. Bu nedenle misafirlerime mümkün olduğunca tanıtmaya çalışıyorum" diye konuştu.