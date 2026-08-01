Adalet Köprüsü’nde asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika
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Adalet Köprüsü’nde asfalt çalışması tamamlandı

Adalet Köprüsü’nde asfalt çalışması tamamlandı
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İzmit’te her gün binlerce aracın kullandığı Adalet Köprüsü’nde 450 metrelik asfalt yenileme çalışması sabahın erken saatlerinde tamamlandı.

İzmit'te her gün binlerce aracın kullandığı Adalet Köprüsü'nde 450 metrelik asfalt yenileme çalışması sabahın erken saatlerinde tamamlandı. Trafiğin aksamaması için gün doğmadan gerçekleştirilen çalışma sonrası köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde ulaşımın önemli noktalarından biri olan Adalet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı ile D-100 Karayolu'nun Ankara yönünü birbirine bağlayan köprüde çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı. Gün doğmadan sahaya çıkan A Takımı ekipleri, asfalt serimini planlanan sürede tamamladı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede çalışmaların erken saatlerde yapılması sayesinde sürücüler günlük ulaşımını aksama yaşamadan sürdürdü.

Güvenlik ön planda tutuldu

Çalışma sırasında sürücülerin güvenliği için gerekli önlemler alındı. D-100 Ankara Karayolu ile bağlantı noktasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu sayede hem çalışmalar aksatılmadı hem de sürücüler güvenli şekilde yollarına devam edebildi. Toplam 450 metrelik köprüde yapılan asfaltlama ile zamanla oluşan bozulmalar giderildi. Yenilenen yol sayesinde sürücüler artık daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilecek. Yapılan çalışma, özellikle yoğun saatlerde bu güzergahı kullanan vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adalet Köprüsü’nde asfalt çalışması tamamlandı - Son Dakika

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