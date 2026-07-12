Adana'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele

Adana\'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele
12.07.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, meyve sineği popülasyonunu kontrol etmek için 125 izleme istasyonu kuruluyor.

Adana'da, tarımsal üretimde önemli zararlılar arasında yer alan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar sürüyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çukurova'nın bereketli topraklarında ürün kalitesini korumak amacıyla hazırlanan eylem planının kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

Zararlının popülasyonunun takip edilmesi amacıyla 12 ilçede kurulan 125 izleme istasyonu ile 250 tuzakta haftalık düzenli sayımlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, tarım alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında yere dökülen meyvelerin toplandığı, hasat sonrasında bahçelerde kalan ürünlerin ise titizlikle imha edildiği ifade edildi.

Mücadelenin yalnızca tarım alanlarıyla sınırlı kalmadığı belirtilirken, zararlının üreyebileceği hayvansal gübre alanları, drenaj kanalları ve atık yığınlarında da ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Akdeniz, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:58:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.